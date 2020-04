Freud, perché la serie tv di Netflix è un’occasione sprecata - (Di sabato 18 aprile 2020) Niccolò Sandroni Freud, recente serie tv di Netflix, ha grandi ambizioni ma fallisce nel suo intento. Rivisitare la storia della psicoanalisi non è stata una buona scelta La serie tv su Freud aveva destato grande curiosità alla sua presentazione, purtroppo il risultato ha deluso le aspettative: troppi gli errori, dalle scopiazzature malriuscite alla mancanza di autorevolezza nel racconto. Freud, com’è la serie tv di Netflix La vita, personale e professionale, del giovane Sigmund Freud. Da qui parte questo ambizioso racconto seriale prodotto da Netflix, dall’emittente austriaca ORF e da Bavaria Fiction. Freud, oltre ad essere il padre della psicoanalisi e uno dei filosofi più importanti del '900, ha avuto anche una vita scandita dall’uso della cocaina. Qualcosa di originale si poteva certo ricavare da questo illustre ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 aprile 2020) Niccolò Sandroni, recentetv di, ha grandi ambizioni ma fallisce nel suo intento. Rivisitare la storia della psicoanalisi non è stata una buona scelta Latv suaveva destato grande curiosità alla sua presentazione, purtroppo il risultato ha deluso le aspettative: troppi gli errori, dalle scopiazzature malriuscite alla mancanza di autorevolezza nel racconto., com’è latv diLa vita, personale e professionale, del giovane Sigmund. Da qui parte questo ambizioso racconto seriale prodotto da, dall’emittente austriaca ORF e da Bavaria Fiction., oltre ad essere il padre della psicoanalisi e uno dei filosofi più importanti del '900, ha avuto anche una vita scandita dall’uso della cocaina. Qualcosa di originale si poteva certo ricavare da questo illustre ...

