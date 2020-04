Francesca Tocca e Valentin di nuovo insieme? Lei posta una foto e poi la cancella (foto) (Di venerdì 17 aprile 2020) Non è ancora finita la storia tra Francesca Tocca e Valentin, dopo il clamore che ha suscitato sui social e non solo. La ballerina ha postato una foto insieme a lui, per poi cancellarla qualche ora dopo Amici 19: Francesca Tocca e Valentin di nuovo insieme? Pare non sia ancora finita la storia d’amore tra Valentin, concorrente di Amici 19, e Francesca Tocca, ballerina professionista del talent da anni. Questa storia ha fatto davvero molto scalpore. A inizio anno si parlava di una crisi del matrimonio della ballerina, sposata da anni con Raimondo Todaro, di Ballando con le stelle. I due hanno anche una bambina. Invece, nel corso del programma di Maria De Filippi si sono fatte sempre più insistenti le voci di un flirt tra lei e Valentin. Dopo le indiscrezioni del settimanale Chi, Maria stessa aveva insinuato dei dubbi nei telespettatori quando ha litigato in prima ... Leggi su kontrokultura Amici 19 | Francesca Tocca e Valentin di nuovo insieme? Il gesto spiazza

