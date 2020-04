Francesca Manzini | nuovo amore in quarantena conosciuto in videochat

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 17 aprile 2020) Lacon tutte le restrizioni che ben conosciamo ha una vincitrice:. L’imitatrice che ha preso parte ad Amici Celebrities e recentemente ha condotto Striscia la notizia è infatti riuscita a chiudere una relazione e iniziarne un’altra proprio in questo periodo in cui il distanziamento sociale è la prima regola per chiunque. Sui social presenta ilcompagno, Christian Vitelli, scrivendo a margine di una foto che li ritrae fianco a fianco: “Hai cambiato la mia vita”, e lui risponde: “Ogni singolo secondo voglio viverlo con te… Ti amo immensamente”. View this post on Instagram Hai cambiato la mia vita ❤️ @ vitechristian #top #love #passion #strong #together #happy A post shared by(@f manza1) on Apr 15, 2020 at 11:16pm ...