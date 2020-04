Formula 1 - Vettel verso il rinnovo con la Ferrari (Di venerdì 17 aprile 2020) Sebastian Vettel è in isolamento con la sua famiglia e scalpita per tornare al volante della Ferrari. Il tedesco, in una lunga video conferenza, ha raccontato oggi come il periodo di quarantena lo stia aiutando a riflettere su alcuni aspetti del suo futuro che potrebbe già decidersi tra giugno e luglio.Molto rilassato. Dalla sua villa sul lago di Costanza, Vettel è apparso particolarmente rilassato e disponibile. Per rompere il ghiaccio per un'inconsueta intervista video, Sebastian mostra dei dipinti astratti e commenta: "Vi piace? di un giovane artista tedesco". La domanda che non poteva mancare è quella relativa al periodo di quarantena e Sebastian ha spiegato: "I primi giorni sono stati davvero rilassanti, ma adesso mi manca correre, come mi mancano tutte le persone di Maranello. Ma davanti a certi problemi, la nostra questione diventa piccola. Quando ci ... Leggi su quattroruote Formula 1 - la proposta della Ferrari a Vettel

Ferrari F1 - Sebastian Vettel sul rinnovo : “Sto cominciando a guardare oltre la Formula 1”

