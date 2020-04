Foreste | la richiesta di non tagliare altri alberi è caduta nel vuoto ma andrebbe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il recente articolo di Luca Saltalamacchia chiama direttamente in causa noi Medici Isde, perché fa riferimento allaavanzata congiuntamente con l’Associazione Gufi (Gruppo Unitario per leItaliane) affinché il governo non riaprisse il taglio dei boschi di latifoglie (querce, faggi, carpini…) cedendo alle pressioni dalle aziende del settore. Purtroppo lanel, ma è opportuno spiegarne i motivi, ricordando che già l’attuale normativa a protezione dell’ambiente vieta questa attività nella stagione primaverile. Infattile latifoglie in primavera tramite la tecnica del ceduo (rimozione del tronco lasciando solo una ceppaia da cui nascono nuovi polloni) danneggia le piante che, data la primavera inoltrata, hanno iniziato la stagione vegetativa; per non parlare della ...