Ford - Contratto da 336 milioni di dollari per i ventilatori polmonari

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha assegnato allaundal valore di 336di(309,26di euro) per la produzione deinecessari per il trattamento di pazienti affetti da coronavirus in terapia intensiva. Ilè stato assegnato ai sensi del Defense Production Act, la normativa degli anni 50 che consente al governo federale statunitense di obbligare le industrie private a produrre beni necessari per la difesa della nazione.Il progetto. Le apparecchiature mediche saranno prodotte in Michigan, in collaborazione con la General Electric Healthcare e sulla base di un progetto sviluppato grazie a un licenza concessa dalla società biomedicale Airon. La produzione partirà la prossima settimana ed è previsto ne vengano realizzati 50 mila entro il 13 luglio. Secondo il ...