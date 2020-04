Fiorentina | Ribery è ancora in Germania | le ultime sul suo rientro

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il campione dellainha lasciato l’Italia e non èrientrato a Firenze: gli aggiornamenti Franck, giocatore della, ha lasciato l’Italia per tornare in. Come riferito dal Corriere Fiorentino, il giocatore non èrientrato a Firenze e attende notizie dal suo club. Al suo ritorno in Italia, e questo vale per chiunque rientrerà dall’estero, dovrà stare in quarantena per 14 giorni, dunque il tempo per ritorno in Italia, pensando alla possibile ripartenza con gli allenamenti il 4 maggio, stringe. Se dunque arriverà il via libera per riprendere la preparazione il 4 maggio, il francese dovrà essere a Firenze entro il 20 di aprile. Altrimenti, almeno inizialmente, niente lavoro al centro sportivo. Leggi su Calcionews24.com