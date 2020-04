Fiorentina, Igor: «Voglio fare la storia e lasciare un segno nel calcio» (Di venerdì 17 aprile 2020) Igor ha grandi progetti in mente con la maglia della Fiorentina: le dichiarazioni del difensore arrivato dalla Spal Nel corso dell’intervista a Gazeta Esportiva, Igor ha svelato i suoi piani futuri. Ecco le parole del calciatore della Fiorentina, riportate da Firenzeviola.it. «Voglio fare la storia e lasciare un segno nel calcio. Sono appena arrivato nella Fiorentina, che è un club con molta tradizione e molto grande qui in Italia. Era un obiettivo che avevo. Quindi Voglio stabilirmi qui, scrivere la mia storia, come ho detto, e poi vedere cosa Dio ha in serbo per me». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 Maldini sull’episodio del rigore in Fiorentina-Milan : “Non ho mai visto darne uno così”

Fiorentina-Milan - Pioli : “Le nostre responsabilità ci sono tutte - ma il rigore non c’era”

Fiorentina-Milan 1-1 : al solito Rebic replica Pulgar su rigore (Di venerdì 17 aprile 2020)ha grandi progetti in mente con la maglia della: le dichiarazioni del difensore arrivato dalla Spal Nel corso dell’intervista a Gazeta Esportiva,ha svelato i suoi piani futuri. Ecco le parole del calciatore della, riportate da Firenzeviola.it. «launnel. Sono appena arrivato nella, che è un club con molta tradizione e molto grande qui in Italia. Era un obiettivo che avevo. Quindistabilirmi qui, scrivere la mia, come ho detto, e poi vedere cosa Dio ha in serbo per me». Leggi sunews24.com

infoitsport : Igor: “Giocare in un grande club come la Fiorentina era un obiettivo. Voglio scrivere la mia storia qui” - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Sentite Igor: 'Voglio fare la storia della #Fiorentina. Arrivare in un club storico era un mio obiettivo' - Fiorentinanews : Sentite Igor: 'Voglio fare la storia della #Fiorentina. Arrivare in un club storico era un mio obiettivo'… - firenzeviola_it : IGOR, Voglio restare e fare la storia nella Fiorentina - violanews : Igor pensa in grande: 'Voglio fare la storia nella Fiorentina' - -