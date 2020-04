Fine quarantena e fake news, falsa agenzia Ansa gira su Whatsapp (Di venerdì 17 aprile 2020) Circola in queste ore in alcune chat di Whatsapp e su Facebook una falsa infografica attribuita all’agenzia Ansa a proposito dei tempi delle riaperture. Si tratta di una delle classiche fake news che girano delle chat e. He generano solo confusione tra gli ignari utenti di internet. In tal senso la direzione dell’Ansa avvisa che si tratta di informazioni false mai pubblicate dall’agenzia. L’ufficio legale dell’agenzia di stampa ha anche presentato denuncia alla Polizia Postale per cercare di risalire all’autore dell’immagine. Secondo la finta infografica dell’Ansa ci sarebbero più fasi in progetto sulla Fine della quarantena. Ma ribadiamo che si tratta della solita bufala. Non esiste ad oggi un calendario delle riaperture delle attività. Addirittura la fake news riporta quattro fasi che partirebbero dal 14 aprile fino al 31 ... Leggi su direttasicilia “Dallafinestra” trasforma storie di quarantena in illustrazioni poetiche

La Sicilia chiede la fine della quarantena - riunito il Comitato Scientifico

Fine quarantena in Italia : cosa e quando riaprirà. Fase 2 e Fase 3 - date e ipotesi (Di venerdì 17 aprile 2020) Circola in queste ore in alcune chat die su Facebook unainfografica attribuita all’a proposito dei tempi delle riaperture. Si tratta di una delle classichecheno delle chat e. He generano solo confusione tra gli ignari utenti di internet. In tal senso la direzione dell’avvisa che si tratta di informazioni false mai pubblicate dall’. L’ufficio legale dell’di stampa ha anche presentato denuncia alla Polizia Postale per cercare di risalire all’autore dell’immagine. Secondo la finta infografica dell’ci sarebbero più fasi in progetto sulladella. Ma ribadiamo che si tratta della solita bufala. Non esiste ad oggi un calendario delle riaperture delle attività. Addirittura lariporta quattro fasi che partirebbero dal 14 aprile fino al 31 ...

Internazionale : I Radiohead hanno annunciato che ogni settimana pubblicheranno su YouTube il video di un concerto dai loro archivi… - spakkijimin : JACOB COME ME A FINE QUARANTENA. Immediatamente: CAPELLI TAGLIATI E NUOVO TATUAGGIO. UHAUAHAUHA #NewMoon - Iisboas : voglio avere il glo up di jacob da twilight a new moon alla fine della quarantena #newmoon - Miss_Salander : i miei capelli i miei capelli a inizio a fine quarantena… - mari_ali92 : Ad inizio A fine quarantena: quarantena: #NewMoon -

Ultime Notizie dalla rete : Fine quarantena «In quarantena da oltre 40 giorni, mi sento un carcerato…» codacons.it Elisa Isoardi: “Sono single, trascorro questi giorni con mia zia e il mio cane”

La quarantena da single Lontano dal lavoro ... ma la Isoardi non si fa abbattere da un amore spezzato quasi sul nascere, dopo aver patito la fine della lunga storia con Matteo Salvini.

L’epidemiologo Rezza: «Quando nasceranno nuovi focolai dovremo essere 10 volte più pronti»

Ma alla fine le decisioni le prende il governo ... Non si dovevano fare tamponi e trovare strutture para ospedaliere o alberghi per la quarantena, come hanno fatto in Cina e Corea? «Può darsi, ma ...

La quarantena da single Lontano dal lavoro ... ma la Isoardi non si fa abbattere da un amore spezzato quasi sul nascere, dopo aver patito la fine della lunga storia con Matteo Salvini.Ma alla fine le decisioni le prende il governo ... Non si dovevano fare tamponi e trovare strutture para ospedaliere o alberghi per la quarantena, come hanno fatto in Cina e Corea? «Può darsi, ma ...