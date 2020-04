Final Fantasy 7 Remake: Yoshinori Kitase spiega da cosa ha preso spunto per la storia ed il ruolo di Sephiroth (Di venerdì 17 aprile 2020) L'uscita di Final Fantasy 7 Remake è stata una gioia per i fan che sono riusciti a mettere le mani sul gioco. Sebbene alcuni di loro non siano del tutto contenti del fatto che il titolo sia suddiviso in episodi, lo sviluppo dei personaggi è stato uno dei punti più interessanti nel Remake.Anche prima della sua pubblicazione abbiamo potuto dare uno sguardo alcuni dei cambiamenti rispetto l'originale e tra questi spicca la figura di Sephiroth. In un'intervista con il sito ufficiale di Square Enix, il produttore Yoshinori Kitase ha affermato di aver compreso la confusione dei giocatori sul fatto che Sephiroth nel Remake diventa una presenza costante rispetto al titolo originale.Kitase ha spiegato quindi il perché di questa scelta; "In primo luogo, l'obiettivo nel gioco originale era inizialmente nascondere Sephiroth", ha spiegato il produttore. "Probabilmente non ... Leggi su eurogamer Final Fantasy VII Remake : la doppiatrice di Aerith si commuove vedendo per la prima volta il suo personaggio sullo schermo

Final Fantasy VII Remake è la terza esclusiva PS4 più venduta su PSN secondo le stime

Guida Final Fantasy 7 Remake : Esper - come trovare tutte le evocazioni (Di venerdì 17 aprile 2020) L'uscita diè stata una gioia per i fan che sono riusciti a mettere le mani sul gioco. Sebbene alcuni di loro non siano del tutto contenti del fatto che il titolo sia suddiviso in episodi, lo sviluppo dei personaggi è stato uno dei punti più interessanti nel.Anche prima della sua pubblicazione abbiamo potuto dare uno sguardo alcuni dei cambiamenti rispetto l'originale e tra questi spicca la figura di Sephiroth. In un'intervista con il sito ufficiale di Square Enix, il produttoreha affermato di aver comla confusione dei giocatori sul fatto che Sephiroth neldiventa una presenza costante rispetto al titolo originale.hato quindi il perché di questa scelta; "In primo luogo, l'obiettivo nel gioco originale era inizialmente nascondere Sephiroth", hato il produttore. "Probabilmente non ...

mayo11924545 : @livedoornews tifa final fantasy - ariastexas5 : RT @VideoGameWaifu: Tifa (Final Fantasy) Artist: @liyart_ - Eurogamer_it : Yoshinori Kitase spiega da cosa ha preso spunto per la storia di Sephiroth in #FinalFantasy7Remake. - GianlucaOdinson : Final Fantasy 7 Remake: 2.3 milioni di giocatori in tre giorni - XenobladeRAlpha : Aggiornamento triste: negli scorsi giorni, a soli 55 anni, ci ha lasciato Keiji Fujiwara, un famoso doppiatore giap… -