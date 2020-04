Ferrari | Vettel | Rinnovo è questione di tempo | ancora un passo per il titolo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Sebastiancontinua a vedersiin. Il pilota tedesco, che in genere firma accordi triennali, in un’intervista rilasciata a Sky Sport parla del suo futuro e della voglia di portare...

Sebastian Vettel sta trascorrendo la quarantena con la famiglia nella casa sul lago di Costanza. Il pilota tedesco attende come tutti di sapere se la stagione 2020 di Formula 1 si disputerà o meno a ...Sebastian Vettel continua a vedersi ancora in Ferrari. Il pilota tedesco, che in genere firma accordi triennali, in un'intervista rilasciata a Sky Sport parla del suo futuro e della voglia di portare ...