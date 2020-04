Fedez provoca Chiara Ferragni | “Ogni volta che succede si ingelosisce” E lei reagisce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) In questi giorni di quarantena ci siamo abituati a seguirli nelle loro vicende quotidiane, immortalate nei video pubblicati su Instagram, e sono diventati un po’ i nuovi Sandra e Raimondo Vianello dei social. Stiamo parlando di, che solo ieri hanno regalato ai followers un altro divertente battibecco. Tutto è iniziato con il cantante che ha volutore la moglie, facendola ingelosire con i “like” che Jennifer Aniston lascia ai suoi post da qualche settimana, da quando ha pubblicato un video usando la sigla di Friends, la storica sti-com in cui recitava proprio l’attrice americana. La cosa, a detta di, non sarebbe affatto gradita dalla moglie: “Ogniche Jennifer Aniston mi mette like.si ingelosisce. In realtà Jennifer Aniston mette like solo ai post con Leone”, ha detto ironico. Perentoria ...