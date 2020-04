Fedez e i like di Jennifer Aniston: Chiara Ferragni è gelosa (Di venerdì 17 aprile 2020) Da qualche giorno, Fedez ha una follower eccellente su Instagram: dopo che il rapper ha pubblicato un video con la sigla di Friends, Jennifer Aniston ha iniziato a seguirlo. La celebre attrice pare stia mettendo diversi like alle foto del cantante, suscitando la gelosia di Chiara Ferragni. Fedez si esalta per l’approvazione social di Jennifer e stuzzica la moglie, provocandola in continuazione. “Comunque, Jennifer Aniston è ufficialmente una bimba di Fedez” annuncia il rapper in una clip in cui appare seduto sul divano al fianco dell’influencer. “In realtà non è vero: mette like solo ai post dove c’è Leo” aggiunge. “Allora è una bimba di Leo” replica sogghignante Chiara. E lui: “Ma anche stasera mi ha messo i like e mia moglie è neraaaaa”. I siparietti dei Ferragnez stanno ... Leggi su attualitavip.myblog La Ferragni gelosa dei like di Jennifer Aniston a Fedez -

