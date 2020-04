Fauda 3 | trama | cast e anticipazioni serie tv Quando esce

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 17 aprile 2020)3:tv.Si è concluso il periodo dell’attesa, per la gioia di tutti i suoi fan finalmente ha esordito su Netflix3.tv israeliana, disponibile sulla piattaforma streaming da giovedì 16 aprile 2020, approda ad un nuovo e appassionante capitolo che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli spettatori. Ne è passato di tempo dail thriller a puntate, diretto da Assaf Bernstein e ideato da Lior Raz e Avi Issacharoff, ha debuttato nel 2015 ottenendo grandi consensi da pubblico e critica. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su3!Segui Termometro Politico su Google News3:tv.Come già detto in apertura di articolo,3 è stato pubblicato sulla piattaforma Netflix giovedì ...