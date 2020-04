Fabio Volo: «Ricordatevi dei libri (non solo di YouPorn)» (Di venerdì 17 aprile 2020) Fabio Volo non è mai stato così abbronzato come in questi giorni di quarantena: «Ho un giardinetto fuori e passo parecchio tempo all’aperto. È una bella consolazione non essere più chiuso in un appartamento» racconta al telefono poco prima dell’ora di pranzo, impegnato a fare la guerra a una finestra inceppata che non riesce a chiudere. Il lockdown lo vive nella sua casa di Milano insieme alla compagna Johanna Hauksdottir, ai figli Sebastian e Gabriel e a un’altra famiglia il cui bambino va a scuola con Sebastian: «Siamo cinque adulti e quattro bambini, ci dividiamo i compiti e gli impegni. Per fortuna siamo tutti abbastanza bravi a cucinare». Il menù di oggi prevede il polpo con le patate ma, prima di sedersi a tavola, parliamo di The Orchite Show, il nuovo format che Fabio condivide sui suoi profili Facebook e Instagram e che si impegna a intrattenere gli utenti in questo periodo di sosta forzata a casa. Leggi su vanityfair Fabio Volo ospite di #VFQuarantineStories

Nella seconda puntata di THE ORCHITE SHOW, il nuovo programma social di Fabio Volo “senza soldi e senza mezzi, fatto da chi lo guarda”, Fabio si è collegato prima con Annamaria, mamma di uno ...

