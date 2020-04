Ex senatrice accusata di corruzione Su Bonfrisco decide la Consulta L’eurodeputata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il salvagente lanciato dal Senato all’eurodeputata leghista Anna Cinziasi è sgonfiato. Per Palazzo Madama l’exnon deve essere processata con le accuse di essere stata parte di un’associazione per delinquere e di, in quanto le contestazioni a lei mosse riguarderebbero “opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni” e ricadrebbero così nella “garanzia di insindacabilità”. Di diverso avviso il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona, Livia Magri, che ha sollevato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e si è visto ora accogliere la richiesta dalla Corte Costituzionale, che dovràre sulla vicenda. La sorte dell’esponente del Carroccio è così appesa alla ...