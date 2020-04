Eva Henger | il primo piano è ‘fuori misura’ | “Viso da angelo | corpo da diavolo”

(Di venerdì 17 aprile 2020) Che lo abbia fatto con cattive intenzioni o involontariamente non si sa, ma comunque Lucas Peracchi è davvero riuscito a separare la fidanzata Mercedesz dalla madre Eva. Le due bionde platino dagli eleganti tratti ungheresi erano più unite che mai, fin quando non è piombato nelle loro vite il muscoloso ex tronista e oggi personal trainer. Il silenzio mediatico tra le due celebri donne continua, mentre di pari passo sui loro profili Instagram si susseguono nuovi bollenti scatti. Evasta trascorrendo questo lungo periodo di reclusione con i figli minori Riccardino Schicchi, Jennifer Caroletti e il marito Massimiliano Caroletti. Di recente la piccola di casa ha festeggiato il compleanno in diretta web con Barbara D’urso, e giusto qualche giorno fa è stato il settimo anniversario di nozze dei suoi genitori. La star del cinema proibito e il ...

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Tanti auguri a Cicci, la bimba di Eva Henger oggi compie 11 anni! ???? #Pomeriggio5 - CARTOMANZIA3 : Quella più che una madre é Eva Henger #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Henger

TuttiVip

Eva Henger non rinuncia alla sua sensualità nemmeno in quarantena. L’ex attrice a luci rosse sta passando questo periodo di isolamento nella propria casa in compagnia del marito e della figlia. Ma non ...Andiamo a vedere cosa è accaduto. Mercedesz Henger Lucas Peracchi (foto Instagram) La ragazza, figlia della nota attrice per adulti Eva, ha postato una storia con il fidanzato Lucas Peracchi che sta ...