Europa e migranti: lettera di Italia, Spagna, Francia e Germania (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Stabilire un “meccanismo di solidarietà per la ricerca e il salvataggio” dei migranti; prevedere “una lista di clausole per dichiarare” la non ammissibilità delle richieste di asilo nelle procedure alle frontiere esterne; e “un meccanismo vincolante per un’equa ridistribuzione” dei richiedenti asilo tra gli Stati, “secondo criteri specifici”. Sono i capisaldi di una lettera – di cui riferisce l’Ansa dopo averne preso visione – che i Ministro dell’Interno di Italia, Spagna, Francia e Germania hanno inviato alla Commissione Ue Luciana Lamorgese, Fernando Grande-Marlaska Gomez, Christophe Castaner e Horst Seehofer, in una lettera indirizzata a Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, e alla commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, inviano i loro ... Leggi su quifinanza Alan Kurdi - via al trasbordo di 149 migranti. Dopo la quarantena saranno redistribuiti in Europa

Migranti - via al trasbordo di 149 persone dalla Alan Kurdi sul traghetto della Tirrenia. Le Ong : "L'Europa responsabile della morte di 12 persone"

Migranti - la denuncia : “Nel Mediterraneo 12 morti a causa dell’inazione dell’Europa” (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Stabilire un “meccanismo di solidarietà per la ricerca e il salvataggio” dei; prevedere “una lista di clausole per dichiarare” la non ammissibilità delle richieste di asilo nelle procedure alle frontiere esterne; e “un meccanismo vincolante per un’equa ridistribuzione” dei richiedenti asilo tra gli Stati, “secondo criteri specifici”. Sono i capisaldi di una– di cui riferisce l’Ansa dopo averne preso visione – che i Ministro dell’Interno dihanno inviato alla Commissione Ue Luciana Lamorgese, Fernando Grande-Marlaska Gomez, Christophe Castaner e Horst Seehofer, in unaindirizzata a Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, e alla commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, inviano i loro ...

Agenzia_Ansa : Lettera 4 Paesi all' #Ue sui #migranti, il sistema di asilo sia vincolante Italia, Spagna, Francia e Germania si di… - VauroSenesi : PORTI CHIUSI: CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ #Migranti Una tragedia annunciata già da ieri: «Lasciati morire soli nel gio… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Lettera 4 Paesi all' #Ue sui #migranti, il sistema di asilo sia vincolante Italia, Spagna, Francia e Germania si dicono a… - Quare751 : RT @SuperFiammetta: #Friburgo,#Germania. Tunisino lecca la merce esposta sugli scaffali di un supermercato e, poi, la risistema. La polizia… - TTNHEC : RT @SeaWatchItaly: Così #Malta ed #Europa hanno lasciato morire dodici persone e respinto segretamente in #Libia i naufraghi sopravvissuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa migranti «Dodici migranti morti per colpa dell'Europa» | il manifesto Il Manifesto Coronavirus: a Bergamo quintuplicati i decessi. La diretta

L’azienda elvetica ha fatto sapere in una nota difusa dall’Ansa che il test potrebbe essere disponibile già a maggio nell’Unione Europea. Trasbordo Alan Kurdi, 149 migranti in quarantena Sono partite ...

Migranti, via al trasbordo di 149 persone dalla Alan Kurdi sul traghetto della Tirrenia. Le Ong: "L'Europa responsabile della morte di 12 persone"

Saranno sottoposti al tampone dalla Croce Rossa e resteranno in quarantena in attesa di essere poi redistributi tra i paesi della Ue. Sea Watch, Mediterranea e ...

L’azienda elvetica ha fatto sapere in una nota difusa dall’Ansa che il test potrebbe essere disponibile già a maggio nell’Unione Europea. Trasbordo Alan Kurdi, 149 migranti in quarantena Sono partite ...Saranno sottoposti al tampone dalla Croce Rossa e resteranno in quarantena in attesa di essere poi redistributi tra i paesi della Ue. Sea Watch, Mediterranea e ...