Eros Ramazzotti | la dolcissima sorpresa a un malato di Coronavirus

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nell’era del, in un momento storico aggredito da cronache drammatiche, ci sono tante piccole storie che diventano grandi e si fanno raccontare nella cornice di una speranza che resiste alla tragedia. Una di queste appartiene a Flavio, un paziente ricoverato per Covid-19 che ha ricevuto unada: il regalo al paziente ricoverato La storia di Flavio è stata riportata da diversi quotidiani ed è uno di quei racconti che portano una ventata di sorrisi con un tempismo chirurgico, quando tutto sembra nero e, invece, la speranza e la forza non si arrendono. È una storia che si intreccia con la difficoltà di un momento storico come questo, in piena emergenza. Secondo quanto emerso dal post pubblicato sul profilo Facebook del primario di Rianimazione di Rivoli, Michele Grio, ...