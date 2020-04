“Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a La7”: la bomba di Dagospia (Di venerdì 17 aprile 2020) Poco fa Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba. Secondo il noto portale, Enrico Mentana avrebbe offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo. Stando a quello che si legge sul sito di Roberto D’Agostino il direttore del Tg La7 sarebbe andato su tutte le furie perché Lilli Gruber e gli ospiti di ‘Otto e Mezzo‘ avrebbero sostenuto il Premier Giuseppe Conte e la sua bacchettata pubblica a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per adesso Mentana non ha commentato l’articolo di Dagospia. “Flash! Giochi sporchi a La7. Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo.2. La puntata della Gruber di martedì scorso, nella quale Travaglio e Pagliaro, su input di lillibotox (che non “stima” chicco), sostenevano la legittimità di conte di criticare le opposizioni, ha fatto infuriare il direttore del tgla7 al punto da offrire le ... Leggi su bitchyf (Di venerdì 17 aprile 2020) Poco faha lanciato un’indiscrezione. Secondo il noto portale, Enricoavrebbele suea Urbano Cairo. Stando a quello che si legge sul sito di Roberto D’Agostino il direttore del Tg La7 sarebbe andato su tutte le furie perché Lilli Gruber e gli ospiti di ‘Otto e Mezzo‘ avrebbero sostenuto il Premier Giuseppe Conte e la sua bacchettata pubblica a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per adessonon ha commentato l’articolo di. “Flash! Giochi sporchi a La7. Enricohale suea Urbano Cairo.2. La puntata della Gruber di martedì scorso, nella quale Travaglio e Pagliaro, su input di lillibotox (che non “stima” chicco), sostenevano la legittimità di conte di criticare le opposizioni, ha fatto infuriare il direttore del tgla7 al punto da offrire le ...

matteosalvinimi : GRAZIE al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua LEZIONE di stil… - TizianaFerrario : Caro Enrico i tuoi spettatori,e io sono tra loro,vogliono vedere tutto quello che dice Conte, non quello che tu rit… - Giorgiolaporta : E' grave che intere comunità politiche si scaglino con violenza contro Enrico #Mentana, un giornalista che ha fatto… - BITCHYFit : “Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a La7”: la bomba di Dagospia - LuciaLaVita1 : RT @SerglocSergio: Enrico Mentana: presentate le dimissioni a Urbano Cairo -

