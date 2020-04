Energia da fusione nucleare, il Coronavirus non ferma il progetto ITER: trasportata dall’Italia la più grande superbobina mai prodotta in Europa [FOTO] (Di venerdì 17 aprile 2020) Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza COVID-19, è in arrivo al sito di Cadarache, in Francia, il primo dei giganteschi magneti superconduttivi destinati al progetto ITER. Un’opera eccezionale, da oltre 20 miliardi di euro per sperimentare la produzione di Energia da fusione nucleare. A questa impresa partecipano aziende italiane di punta nel settore, come ASG Superconductors, SIMIC e consorzio ICAS (con ENEA), che hanno contribuito in misura rilevante a realizzare la più grande superbobina mai prodotta in Europa. Per preservarla e proteggerla durante il viaggio, la gigantesca D alta 17 metri e larga 9 è stata “imballata” con una struttura da 100 tonnellate che ha portato il peso complessivo del carico a 420 tonnellate. Il trasporto ha richiesto quasi un mese via mare e su strada, dal porto di Marghera ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 17 aprile 2020) Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza COVID-19, è in arrivo al sito di Cadarache, in Francia, il primo dei giganteschi magneti superconduttivi destinati al. Un’opera eccezionale, da oltre 20 miliardi di euro per sperimentare la produzione dida. A questa impresa partecipano aziende italiane di punta nel settore, come ASG Superconductors, SIMIC e consorzio ICAS (con ENEA), che hanno contribuito in misura rilevante a realizzare la più grande superbobina mai prodotta in Europa. Per preservarla e proteggerla durante il viaggio, la gigantesca D alta 17 metri e larga 9 è stata “imballata” con una struttura da 100 tonnellate che ha portato il peso complessivo del carico a 420 tonnellate. Il trasporto ha richiesto quasi un mese via mare e su strada, dal porto di Marghera ...

