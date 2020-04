Emma Marrone | appello al governo | “Lavoro e dignità in pericolo”

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il messaggio dialha voluto fare unalaffinché una fascia di lavoratori, quella legata al mondo dello spettacolo (e non si riferisce solo agli artisti), riceva le assistenze economiche più giuste per affrontare al meglio questo momento di crisi, ma anche affinché vengano stabilite nuove date … L'articoloal: “Lavoro e dignità in pericolo” proviene da Gossip e Tv.

CincinJessyduke : RT @______Angelica_: Livello di pazzia: Emma Marrone che fa i TikTok con i manichini - Toscanaoggi : Coronavirus, su #InBluRadio torna 'Radio Libera Tutti' con i pazienti del Bambino Gesù. Ospite Emma Marrone - GFucci58 : RT @RadioInBlu: #Coronavirus, torna su #InBluRadio ‘Radio Libera Tutti’ con i pazienti del @bambinogesu. Ospite @MarroneEmma ??Dal #18apri… - MikelaScarpone : RT @bastisolotu: Livello di situazione sentimentale: Emma Marrone - asia_capuano : RT @RadioInBlu: #Coronavirus, torna su #InBluRadio ‘Radio Libera Tutti’ con i pazienti del @bambinogesu. Ospite @MarroneEmma ??Dal #18apri… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Gossip e Tv

Sabato sera, in diretta da Copehagen, andrà in scena la finale dell'Eurovision Song Contest 2014, in cui l'Italia sarà rappresentata da Emma Marrone con il brano 'La Mia Città'. Tutto è pronto per la ...A dare il via al nuovo format del programma a cura di Daniela Lami una grande ospite: la cantante Emma Marrone. Intervistata da una redazione a distanza composta da 15 ragazzi seguiti dall’Ospedale, ...