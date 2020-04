Elisabetta Gregoraci Instagram camicia sfiora le cosce | eccitante seduzione prima di

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il lato ‘oscuro’ dellastuzzica il social: messi da parte per un attimo gli scatti solari e sorridenti con cuiinebria, la provocazione la fa da padrone. La luce cede il posto alle ‘tenebre’, sull’ilarità in viso scende l’ombra della. Lo scatto in bianco e nero postato dalla showgirl calabrese pocodi andare a dormire ha sedotto corpi e menti dei followers. Anche il cuore della didascalia, nero, è in tinta con il “dark side” della conduttrice.in bianco e nero Seduta su un letto un po’ disordinato,posa con fare sicuro e deciso mentre regge in mano una ciocca di capelli. Coda altissima, i lineamenti del volto sono pienamente scoperti. Espressione accattivante e sguardo fisso nel vuoto. Il trucco occhi ...