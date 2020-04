Elisabetta Canalis sportiva ma con le ciabatte di gomma griffate Ecco quanto costano

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020)è sempre stata molto attiva su Instagram e in questo periodo di quarantena ancora di più. Solo pochi giorni fa aveva deliziato gli occhi di tutti i suoi numerosissimi fan mostrandosi in versione decisamente hot. Prima con una camicia portata aperta senza reggiseno, poi con tacchi a spillo, body di pizzo e calze velate. Due visioni spettacolari a stretto a giro, il lato A e il lato B. Si sa, la ex Velina di Striscia la Notizia è di una bellezza impressionante e non c’è post con le sue curve da capogiro in evidenza che non faccia strage di cuori. Naturalmente è successo anche con questi ultimi: pioggia di like e di commenti estasiati in un baleno. Ma laè anche apprezzatissima quando mostra il suo quotidiano. (Continua dopo la foto) Basta un ritratto di famiglia o una seduta di allenamento per mandare in estasi i ...