Elettra Lamborghini Musica (E Il Resto Scompare) raggiunge 30 milioni di visualizzazioni su Youtube (Di venerdì 17 aprile 2020) Elettra Lamborghini, Musica (E Il Resto Scompare) domina Youtube, il brano raggiunge quota 30 milioni di visualizzazioni e stacca Diodato il vincitore di Sanremo 2020 Elettra Lamborghini è arrivata 21esima alla sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana, ma il suo singolo Musica (E Il Resto Scompare) è tra i più apprezzati di tutta la settantesima edizione e tra i più ascoltati nelle radio italiane (e non solo) e nelle piattaforme streaming. Dopo “Il Disco d’Oro”, “Musica (E Il Resto Scompare) raggiunge 30 milioni di visualizzazioni su Youtube, il secondo video Musicale di Sanremo 2020 più visto appena dopo “Viceversa” di Francesco Gabbani. Musica (E Il Resto Scompare) supera anche Fai Rumore di Diodato, il vincitore del festival, attualmente a 28,5 milioni. Tra i record personali della Lamborghini ... Leggi su spettacoloitaliano “Se spegni la playstation ho un regalo per te”. Elettra Lamborghini - la proposta hot al suo fidanzato è ai limiti della censura

"Quando la Playstation super la fi***...". Prego? Elettra Lamborghini oltre la censura : come cattura "le attenzioni" del suo fidanzato

Elettra Lamborghini vuole diventare madre - ma c’è un ostacolo da superare : “Purtroppo non…” (Di venerdì 17 aprile 2020)(E Il) domina Youtube, il branoquota 30die stacca Diodato il vincitore di Sanremo 2020è arrivata 21esima alla sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana, ma il suo singolo(E Il) è tra i più apprezzati di tutta la settantesima edizione e tra i più ascoltati nelle radio italiane (e non solo) e nelle piattaforme streaming. Dopo “Il Disco d’Oro”, “(E Il30disu Youtube, il secondo videole di Sanremo 2020 più visto appena dopo “Viceversa” di Francesco Gabbani.(E Il) supera anche Fai Rumore di Diodato, il vincitore del festival, attualmente a 28,5. Tra i record personali della...

AlbertoFuschi : Elettra Lamborghini Musica (E Il Resto Scompare) raggiunge la cifra record di 30 milioni di visualizzazioni su YouT… - Noovyis : (“Se spegni la playstation ho un regalo per te”. Elettra Lamborghini, la proposta hot al suo fidanzato è ai limiti… - ESacerdoti : RT @Una_Gioia_Mai: L'unica versione di Non Succederà Più che riesco ad ascoltare dal festival di Sanremo in poi è quella di Elettra Lamborg… - sharonmero : È partita Musica (e il resto scomapre) di elettra lamborghini in radio e al “ridi cretino” mi sono immaginata quell… - escstan : @hamaddition @ama25_em ELETTRA LAMBORGHINI -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini tra sesso e quarantena. Cosa fa su Instagram per convincere Afrojack Il Tempo Belen Rodriguez, Alberto Urso e gli altri videomessaggi di sabato 18 aprile

E ancora, in questo appuntamento verranno riproposte le interviste di Silvia Toffanin a Bobo Vieri con Costanza Caracciolo, Elettra Lamborghini, Giorgio Panariello, Luca Argentero e Cristina Marino.

Elettra Lamborghini oltre la censura: "Quando la Playstation super la fi***...", come cattura le attenzioni del suo fidanzato

Un'Elettra Lamborghini sempre più scatenata in quarantena da coronavirus. Su Instagram, lo show è continuo, memorabile, volgarotto e a suo modo meraviglioso. Ed eccoci a uno degli ultimi capitoli. La ...

E ancora, in questo appuntamento verranno riproposte le interviste di Silvia Toffanin a Bobo Vieri con Costanza Caracciolo, Elettra Lamborghini, Giorgio Panariello, Luca Argentero e Cristina Marino.Un'Elettra Lamborghini sempre più scatenata in quarantena da coronavirus. Su Instagram, lo show è continuo, memorabile, volgarotto e a suo modo meraviglioso. Ed eccoci a uno degli ultimi capitoli. La ...