Elettra Lamborghini Musica (E Il Resto Scompare) raggiunge 30 milioni di visualizzazioni su Youtube (Di venerdì 17 aprile 2020) Elettra Lamborghini, Musica (E Il Resto Scompare) domina Youtube, il brano raggiunge quota 30 milioni di visualizzazioni e stacca Diodato il vincitore di Sanremo 2020 Elettra Lamborghini è arrivata 21esima alla sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana, ma il suo singolo Musica (E Il Resto Scompare) è tra i più apprezzati di tutta la settantesima edizione e tra i più ascoltati nelle radio italiane (e non solo) e nelle piattaforme streaming. Dopo “Il Disco d’Oro”, “Musica (E Il Resto Scompare) raggiunge 30 milioni di visualizzazioni su Youtube, il secondo video Musicale di Sanremo 2020 più visto appena dopo “Viceversa” di Francesco Gabbani. Musica (E Il Resto Scompare) supera anche Fai Rumore di Diodato, il vincitore del festival, attualmente a 28,5 milioni. Tra i record personali della Lamborghini ... Leggi su spettacoloitaliano Elettra Lamborghini - fisico sotto attacco : la confessione inaspettata

Avete mai visto la sorella di Elettra Lamborghini? Ginevra è più bella di lei [FOTO]

Elettra Lamborghini rivela il suo peso e la sua altezza | Momento verità (Di venerdì 17 aprile 2020)(E Il) domina Youtube, il branoquota 30die stacca Diodato il vincitore di Sanremo 2020è arrivata 21esima alla sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana, ma il suo singolo(E Il) è tra i più apprezzati di tutta la settantesima edizione e tra i più ascoltati nelle radio italiane (e non solo) e nelle piattaforme streaming. Dopo “Il Disco d’Oro”, “(E Il30disu Youtube, il secondo videole di Sanremo 2020 più visto appena dopo “Viceversa” di Francesco Gabbani.(E Il) supera anche Fai Rumore di Diodato, il vincitore del festival, attualmente a 28,5. Tra i record personali della...

Chiarasw0rld_ : #??????? che ne dici di una unit tu, namjoon e elettra Lamborghini? - _alpacaparka_ : Ma perché io non sono ricca come Elettra Lamborghini o Chiara Ferragni e posso rendere reali le sceneggiature che h… - LoGnorante : @MarcoSanavia1 Anche Chiara Ferragni ed Elettra Lamborghini non scherzano - fabsworldx : Quando Apri le storie di Elettra Lamborghini e parte “Buongiollo al pubblico maschile, buongiollo al pubblico femmi… - ConventoLonato : A -