È presto per pensare alle vacanze (Di venerdì 17 aprile 2020) L'epidemia in Italia rallenta. La curva è in discesa, anche in Lombardia e in generale al Nord, mentre al Sud si conferma come il lockdown abbia prevenuto la grande ondata: ora, per ripartire, "servirà comunque grande cautela, quello che è successo due mesi fa potrebbe riaccadere se non stiamo attenti". L'Istituto Superiore di Sanità, nel consueto punto stampa sull'andamento epidemiologico, mette in guardia: "Non raggiungeremo casi zero a maggio. Il virus probabilmente continuerà a circolare, anche se a bassa intensità. Non abbiamo raggiunto un vero e proprio 'picco', non c'è una massa di popolazione che si è infettata sufficiente. Abbiamo solo abbattuto i contagi con il lockdown, ma la popolazione rimane ampiamente suscettibile", ha sottolineato il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Iss Gianni Rezza. I segnali ... Leggi su agi Coronavirus - Zaia : «Il lockdown per noi non esiste più. Presto presenteremo un progetto per la ripartenza»

Coronavirus - l’Istituto di Sanità sulla Fase 2 : “Misure di distanziamento rigorose. In caso di nuovi focolai - subito zone rosse”. Brusaferro : “Servono barriere fisiche. Le vacanze? È ancora presto per pensarci”

