"E la chiamano giustizia". Vittorio Feltri e il tempismo peloso dei magistrati: quello che in pochi hanno il coraggio di ammettere (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel mirino di Vittorio Feltri ci finiscono i magistrati, che a pandemia da coronavirus ancora pienamente in corso sono già passati all'azione contro i bersagli politici di sempre. In Lombardia soprattutto. Una velocità un poco sospetta, quella delle toghe, sempre attive e sempre in prima linea. E proprio su questa celerità un poco pelosa, su Twitter, si interroga il direttore di Libero, il quale in un cinguttio propone il quesito: "Come mai a Milano, chiusa per virus, tutte le attività sono paralizzate tranne quella frenetica dei magistrati? E la chiamano giustizia", aggiunge con rammarico. E ancora: "Dico ai pm di calmarsi, tanto la prescrizione è stata abolita", ricorda Vittorio Feltri. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel mirino dici finiscono i, che a pandemia da coronavirus ancora pienamente in corso sono già passati all'azione contro i bersagli politici di sempre. In Lombardia soprattutto. Una velocità un poco sospetta, quella delle toghe, sempre attive e sempre in prima linea. E proprio su questa celerità un poco pelosa, su Twitter, si interroga il direttore di Libero, il quale in un cinguttio propone il quesito: "Come mai a Milano, chiusa per virus, tutte le attività sono paralizzate tranne quella frenetica dei? E la", aggiunge con rammarico. E ancora: "Dico ai pm di calmarsi, tanto la prescrizione è stata abolita", ricorda

Gianluc68325330 : RT @vfeltri: Come mai a Milano, chiusa per virus, tutte le attività sono paralizzate tranne quella frenetica dei magistrati? E la chiamano… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Nel mirino del direttore, la #magistratura e il tempismo delle inchieste in #Lombardia. Vittorio #Feltri: 'E la chiama… - Libero_official : Nel mirino del direttore, la #magistratura e il tempismo delle inchieste in #Lombardia. Vittorio #Feltri: 'E la chi… - mezzaca : RT @vfeltri: Come mai a Milano, chiusa per virus, tutte le attività sono paralizzate tranne quella frenetica dei magistrati? E la chiamano… - bello_cattivo : RT @vfeltri: Come mai a Milano, chiusa per virus, tutte le attività sono paralizzate tranne quella frenetica dei magistrati? E la chiamano… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamano giustizia Covid, la giustizia non si ferma 'Lavoriamo in un silenzio irreale' Live Sicilia Coronavirus, Vittorio Feltri contro i magistrati: "A Milano non si fermano solo loro. E la chiamano giustizia"

E la chiamano giustizia", aggiunge con rammarico. E ancora: "Dico ai pm di calmarsi, tanto la prescrizione è stata abolita", ricorda Vittorio Feltri.

Bordin a memoria

Per poi chiosare: «Sciascia credeva nella giustizia secondo diritto, che è fatta anche di sostanza ... In quell’occasione scoprii di far parte di una cerchia, non so quanto larga, di genitori i cui ...

E la chiamano giustizia", aggiunge con rammarico. E ancora: "Dico ai pm di calmarsi, tanto la prescrizione è stata abolita", ricorda Vittorio Feltri.Per poi chiosare: «Sciascia credeva nella giustizia secondo diritto, che è fatta anche di sostanza ... In quell’occasione scoprii di far parte di una cerchia, non so quanto larga, di genitori i cui ...