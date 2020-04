Dune, Jason Momoa: "Il mio personaggio è l'Han Solo del film" (Di venerdì 17 aprile 2020) Jason Momoa svela i primi dettagli del suo personaggio, il guerriero Duncan Idaho, definendolo l'Han Solo di Dune. Jason Momoa ha parlato del suo personaggio in Dune,Duncan Idaho, paragonandolo ad Han Solo. Il muscoloso Momoa fa parte del cast dell'adattamento di Denis Villeneuve che torna ad accostarsi al classico di fantascienza di Frank Herbert. Come ha anticipato Denis Villeneuve, Dune sarà diviso in due film. Jason Momoa fa parte del ricco cast che vede Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, Paul Atreides, Oscar Isaac e Rebecca Ferguson sono i suoi genitori, Duca Leto e Lady Jessica Atreides, Stellan Skarsgård è il Barone Vladimir Harkonnen e Josh Brolin interpreta Gurney Halleck. Inoltre troviamo Zendaya nel ruolo di una misteriosa ... Leggi su movieplayer Le prime foto di “Dune” - il kolossal più atteso dell’anno con Timothée Chalamet e Jason Momoa

