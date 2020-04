Dua Lipa tinge di rosa i capelli con l’aiuto del fidanzato Anwar Hadid

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 17 aprile 2020) Mentre c’è chi taglia i capelli o solo la frangia in quarantena, continua il trend di chi in isolamento sceglie un cambio radicale di colore, le vendite delle colorazioni da fare a casa non a caso salgono alle stelle. Dua Lipa è tra quelle che ha scelto di stravolgere il suo look con l’aiuto del fidanzato Anwar Hadid. In uno degli ultimi post Instagram Dua Lipa ha aggiunto il momento colore capelli ai suoi «quarantine diaries», la cantante ha sfoggiato un nuovo, positivo e freschissimo colore: rosa ovviamente realizzato per mano di Hadid, che ha mostrato di essere portato per il lavoro.