Dopo l’autismo dai vaccini, il Premio Nobel Luc Montagnier approva il Coronavirus dai laboratori (Di venerdì 17 aprile 2020) Arriva un nuovo sostenitore alla causa portata avanti da Paolo Liguori e analizzata questa mattina, in merito al Coronavirus creato in laboratorio, considerando le recenti dichiarazioni rilasciata da Luc Montaignier. Si tratta di un Premio Nobel per la Medicina, ottenuto nel 2008, e forse questo sta ingannando chi da giorni segue teorie complottiste a proposito dell’origine e della diffusione del COVID-19. Ecco perché occorre un approfondimento su quanto dichiarato dal personaggio del giorno. Il Premio Nobel Luc Montagnier e le ipotesi sul Coronavirus Grazie anche a quanto riportato da Huffinghton Post, ci sono almeno due aspetti sui quali ci possiamo soffermare in queste ore analizzando le dichiarazioni di Luc Montagnier. Da un lato è vero che ha conquistato il Premio Nobel per la Medicina nel 2008, ragion per cui le sue dichiarazioni non sono quelle ... Leggi su bufale (Di venerdì 17 aprile 2020) Arriva un nuovo sostenitore alla causa portata avanti da Paolo Liguori e analizzata questa mattina, in merito alcreato in laboratorio, considerando le recenti dichiarazioni rilasciata da Luc Montaignier. Si tratta di unper la Medicina, ottenuto nel 2008, e forse questo sta ingannando chi da giorni segue teorie complottiste a proposito dell’origine e della diffusione del COVID-19. Ecco perché occorre un approfondimento su quanto dichiarato dal personaggio del giorno. IlLuce le ipotesi sulGrazie anche a quanto riportato da Huffinghton Post, ci sono almeno due aspetti sui quali ci possiamo soffermare in queste ore analizzando le dichiarazioni di Luc. Da un lato è vero che ha conquistato ilper la Medicina nel 2008, ragion per cui le sue dichiarazioni non sono quelle ...

__Yuki : Non so cosa sia peggio tra questo tweet e i commenti sotto. Dopo “i vaccini causano l’autismo” adesso “i vaccini ca… - ManconiMita : @gattogeremia Il figlio di Togliatti era autistico ed allora sappiamo che l'autismo veniva diagnosticato come malat… - xheynameless : Dopo il mio titolare che è convinto che il coronavirus si diffonde per colpa del 5g, c'è il mio collega convinto ch… -