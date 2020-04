Doc-Nelle tue mani ultima puntata con DOC in crisi | cosa sta prendendo? Rischia la vita?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 aprile 2020) Finale dolce amaro per i telespettatori, sicuramente almeno 8 milioni, davanti alla tv per seguire l‘di Doc-tue. Ma del resto è stato ampiamente annunciato che le riprese della fiction erano state interrotte a causa del coronavirus per cui sarebbero andate in onda solo le prime 4 puntate di questa stagione. E poi si torna, si spera, in autunno! Ma torniamo all’andata in onda il 16 aprile 2020. E concentriamoci su quello che sta succedendo tra Marco e Andrea Fanti. DOCTUE: IL FINALE DOLCE AMARO La loro rivalità ha origini ben lontane. Dieci anni prima dell’incidente di Doc, si contendevano, sgomitando, il posto di primario. Forse con il passare del tempo il vecchio Fanti si era reso conto di quanto il suo collega fosse disposto a fare, pur di eccellere ma il nuovo Doc è ...