Doc-Nelle Tue Mani, boom di ascolti per la fiction con Luca Argentero. Ma cosa succederà nelle quattro puntate mancanti? (Di venerdì 17 aprile 2020) Un vero e proprio boom di ascolti per Doc-Nelle Tue Mani, la fiction con Luca Argentero ha incollato allo schermo 8.691.000 spettatori con il 31,4% di share. Nel dettaglio il primo episodio è stato visto da 8.917.000 con il 29,5%, il secondo episodio ha ottenuto 8.495.000 con il 33,32%. Numeri clamorosi con picchi superiori ai nove milioni di telespettatori, un dato influenzato in parte da una platea molto ampia, ma il risultato parla chiaro e indica un forte gradimento del pubblico. La quarta puntata trasmessa ieri rappresenta per ora l’ultimo appuntamento, un finale parziale e aperto per colpa del Coronavirus. L’emergenza è infatti iniziata con le riprese in corso e la produzione è stata interrotta, rendendo quindi non disponibili fin da subito le otto puntate ma solo le prime quattro. “Noi stavamo finendo di girare e poi come tanti siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano Fiammetta Cicogna "tettona in Doc Nelle tue Mani"/ Fan dubbiosi? Lei svela l'arcano..

Doc – Nelle tue Mani : a presto su Rai 1

Doc-Nelle tue mani - ascolti record. Luca Argentero : “Progetto incredibile” (Di venerdì 17 aprile 2020) Un vero e propriodiper Doc-Tue, laconha incollato allo schermo 8.691.000 spettatori con il 31,4% di share. Nel dettaglio il primo episodio è stato visto da 8.917.000 con il 29,5%, il secondo episodio ha ottenuto 8.495.000 con il 33,32%. Numeri clamorosi con picchi superiori ai nove milioni di telespettatori, un dato influenzato in parte da una platea molto ampia, ma il risultato parla chiaro e indica un forte gradimento del pubblico. La quarta puntata trasmessa ieri rappresenta per ora l’ultimo appuntamento, un finale parziale e aperto per colpa del Coronavirus. L’emergenza è infatti iniziata con le riprese in corso e la produzione è stata interrotta, rendendo quindi non disponibili fin da subito le otto puntate ma solo le prime quattro. “Noi stavamo finendo di girare e poi come tanti siamo ...

Lucaargentero : Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in… - fanpage : #DocNelleTueMani In esclusiva le ANTICIPAZIONI delle prossime puntate - GaiaAlia : RT @Lucaargentero: Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in cors… - littlelouder97 : RT @Lucaargentero: Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in cors… - millozza : RT @Lucaargentero: Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in cors… -