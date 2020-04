Dini e la quarantena in vacanza in Costarica fra piscina e tennis del pensionato d’oro (Di venerdì 17 aprile 2020) “Mi sento fortunato a trovarmi qui in questo momento, sono incappato in una coincidenza favorevole, sono un privilegiato”: l’ex-premier Lamberto Dini sta trascorrendo la sua quarantena dorata in Costarica, assieme alla moglie, Donatella L’ex-premier che prende 2 pensioni e un vitalizio per un totale di oltre 30.000 euro lordi al mese passa le sue giornate fra tennis e piscina. “Ora sono in Costarica. Ero venuto qui con mia moglie per un soggiorno breve. Poi è scoppiato il Coronavirus. E sono rimasto bloccato”, spiega Dini. In collegamento con Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’ex-premier, ministro e senatore che tagliò le pensioni degli italiani nel 1994 e impose il divieto di cumulo, spiega come se la (s)passa. Lui che, secondo il giornalista Mario Giordano, incassa 7mila euro dall’Inps, 18mila euro dalla Banca ... Leggi su secoloditalia Come cambiare le nostre abitudini per stare bene durante la quarantena

