Diavoli, una serie sulla finanza che racconta bene ciò che sapevamo già (Di venerdì 17 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=t0LYYLxzDGY Come si fa a lanciare una serie tv, per di più importante e ambiziosa, in tempi esplosi e preoccupanti come questi dominati dal coronavirus? Ci sono due ordini di problemi, uno dal punto di vista tematico: agganciare l’attenzione, soprattutto con argomenti impegnativi, delle persone in un periodo frammentato e in cui il desiderio di “evasione” è forte, non è semplice; l’altro dal punto di vista pratico: come fare promozione? Come rendere evidente e visibile un prodotto che non può essere pubblicizzato nella maniera canonica? La sfida è evidente e lo sa bene Sky, che in questi giorni sta puntando molto su Diavoli, la produzione italiana dal respiro internazionale che parte il 17 aprile su Sky Atlantic e Now Tv e che vede Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak protagonisti ... Leggi su wired Diavoli - su Sky Atlantic e NOW TV misteri e cospirazioni per una storia di potere

Innovare per non fermarsi : Sky presenta «DIAVOLI» con una conferenza da remoto

