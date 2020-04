Diavoli seconda puntata | le anticipazioni | Massimo si vendica

NonferMartii : Alla fine della prima puntata non avevo capito un cazzo. Alla fine della seconda ho capito che avrei dovuto guardar… - clacehug : anche la seconda puntata è stata una bomba, aspetto con ansia venerdì prossimo #Diavoli - letuebestie : Prima puntata un po noiosina apparte il finale che ha risvoltato tutto speriamo nella seconda #Diavoli - Malach_ite : Sto guardando #Diavoli a parte il povero #Borghi, doppiato male, ma ha dei dialoghi da #Segreto su un argomento già… - WTuscany : Sono a metà della seconda puntata, eccellente! #Diavoli -

Ultime Notizie dalla rete : Diavoli seconda

TVSerial

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Diavoli non vi deluderanno. Con i primi due episodi siamo entrati nel mondo dell’alta finanza ai tempi dell’ultima grande crisi economica, abbiamo conosciuto ...Anzi, sembra proprio che sia già in cantiere una seconda stagione, ambientata proprio in questo periodo di coronavirus, dove l’economia sta già giocando, e sarà ancora più importante al termine ...