Diavoli, di cosa parla la nuova serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: orario, episodi e dove vederla (Di venerdì 17 aprile 2020) Inizia stasera venerdì 17 aprile alle 21 e 15 la nuova serie Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, protagonista di Gray’s Anatomy. La serie, divisa in 10 episodi divisi in cinque settimane, è basata sul romanzo i Diavoli di Guido Maria Brera. Inizia oggi il primo appuntamento con i due episodi introduttivi fino ad arrivare a venerdì 15 maggio con il gran finale. La regia è affidata a Nick Hurran, famoso per aver girato Sherlock, Doctor Who e Fortitude. Nel cast presente l’italiano Alessandro Borghi, che torna protagonista di una serie televisiva dopo il grande successo di Suburra, lanciato da Netflix e ora in attesa della terza stagione. Ne ‘I Diavoli’ Borghi sarà uno dei protagonisti insieme a Patrick Dempsey, dando vita da una singolare coppia di interpreti. Diavoli, trama della serie televisiva View ... Leggi su italiasera Nuove serie tv online nel weekend del 17-19 aprile - cosa guardare da Diavoli a Bosch 6

