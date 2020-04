Diavoli con Borghi e Dempsey | Caterina Balivo scrive al marito

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 aprile 2020) Questo è un giorno importante per Guido Maria Brera, ildi. Stasera va infatti in onda la prima puntata di Devils, la serie tv internazionale tratta dal suo romanzo I. La conduttrice, orgogliosa ed emozionata, ha condiviso la sua gioia sui social network. “Quanta fatica, sacrifici, arrabbiature, capricci, gelosie, cambiamenti e tanta passione e dedizione ci sono in un progetto così ambizioso che stasera diventerà una realtà internazionale” – ha scritto lasu Instagram, in un lungo post a corredo di una bellissima foto che la ritrae in compagnia del. “Stasera, su Sky Altantic, arriva Devils. Ricordo quando la Lux Vide si innamorò del tuo romanzo Ie anche le lunghissime riunioni con gli sceneggiatori, viaggi in giornata Milano/Roma, Milano/Londra e ancora i mille provini per ...