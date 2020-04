«Diavoli», Alessandro Borghi doppiato: la voce che senti è di Andrea Mete (Di venerdì 17 aprile 2020) Finalmente su Sky Atlantic, stasera alle 21.15, parte Diavoli, la serie che unisce sullo stesso schermo Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, la serie sugli squali della finanza tratta dall'omonimo best seller di Guido Maria Brera. Due motivi per essere curiosi e un po' sulle spine, e questo anche considerato quanto i thriller sul mondo di banchieri e investimenti internazionali sappia trasmettere regolarmente una certa tensione addosso agli spettatori. Ma c'è un terzo motivo per trovare questa premiere irresistibile: questa sarà la prima volta che sentiremo Alessandro Borghi… doppiato. Probabilmente lo avevate già notato guardando il trailer. Diavoli, ascolta bene le voci nel trailer ;-) La voce di Massimo Ruggero, il personaggio interpretato dall'attore di Suburra e Il Primo Re non sembrava così familiare. Anzi, non pareva la sua. E in effetti ... Leggi su gqitalia Alessandro Borghi in Diavoli : “Ero terrorizzato” - il gesto di Patrick Dempsey

Alessandro Borghi doppiato in Diavoli - la scelta spiegata dall’attore

Diavoli - la nuova serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : trama - cast - streaming - libro (Di venerdì 17 aprile 2020) Finalmente su Sky Atlantic, stasera alle 21.15, parte, la serie che unisce sullo stesso schermoe Patrick Dempsey, la serie sugli squali della finanza tratta dall'omonimo best seller di Guido Maria Brera. Due motivi per essere curiosi e un po' sulle spine, e questo anche considerato quanto i thriller sul mondo di banchieri e investimenti internazionali sappia trasmettere regolarmente una certa tensione addosso agli spettatori. Ma c'è un terzo motivo per trovare questa premiere irresistibile: questa sarà la prima volta cheremo. Probabilmente lo avevate già notato guardando il trailer., ascolta bene le voci nel trailer ;-) Ladi Massimo Ruggero, il personaggio interpretato dall'attore di Suburra e Il Primo Re non sembrava così familiare. Anzi, non pareva la sua. E in effetti ...

nicopastore : RT @SkyAtlanticIT: Alessandro Borghi è Massimo Ruggero nella nuova serie #Diavoli. Talentuoso, istintivo, un vero squalo della finanza...Sc… - zazoomblog : Alessandro Borghi in Diavoli: “Ero terrorizzato” il gesto di Patrick Dempsey - #Alessandro #Borghi #Diavoli: - MorningMarty1 : RT @negri_jenny: In questa scena non ho ancora capito se vorrei essere Patrick Dempsey o Alessandro Borghi #Diavoli - gli_smitho : RT @fuoriluogo9: Patrick Dempsey e Alessandro Borghi insieme nella nuova serie #Diavoli di Sky. - GQitalia : Alessandro Borghi in giacca e cravatta versione business man non lo avevamo mai visto. Ma tra poco inizia #Diavoli -