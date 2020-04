Destiny 2 sta per ricevere il nuovo evento a tempo limitato Guardian Games (Di venerdì 17 aprile 2020) C'è un nuovo evento a tempo limitato in arrivo su Destiny 2 tra il 21 aprile e il 12 maggio.Bungie ha annunciato i Guardian Games, un evento gratuito per tutti i giocatori di Destiny 2 che mette ogni classe l'una contro l'altra per vedere chi avrà la meglio.I Guardian Games inaugurali dureranno tre settimane: "i giocatori avranno solo tre settimane di tempo per dimostrare che è la propria classe a regnare sovrana. La posta in gioco è alta: la classe vincitrice sarà ricordata come tale alla Torre grazie a un promemoria, messo in mostra fino alla fine dell'anno! Tabelloni e cronometri sono ormai pronti. Sapete chi deve portare a casa l'oro. Fatelo sapere anche agli altri", si legge sul sito di Bungie.Leggi altro... Leggi su eurogamer I Simpson su Disney+ : arriva il corto “Playdate with Destiny” con Maggie protagonista

C'è un nuovo evento a tempo limitato in arrivo su Destiny 2 tra il 21 aprile e il 12 maggio. Bungie ha annunciato i Guardian Games, un evento gratuito per tutti i giocatori di Destiny 2 che mette ogni ...

La community di content creator di Bungie in tutto il mondo sta partecipando per dare il suo aiuto. I giocatori che doneranno 20 dollari o più riceveranno uno speciale emblema in-game di Destiny 2 ...

