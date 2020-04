(Di venerdì 17 aprile 2020) “Miiltre”.non finirà mai di stupirci. L’ex cestista dei Chicago Bulls si è confessato ale, come sempre, più dei suoi canestri, o di qualchetura particolarmente riuscita, si è parlato delle sue mirabolanti azioni nella vita privata. Intanto il flirt fugace e procreativo con Madonna. “Mi ha detto che se fosse rimasta incinta mi avrebbe dato 20 milioni di dollari” – ha spiegato-, “stavo giocando a Las Vegas quando mi ha chiamato per farmi sapere che stava ovulando. Sarò lì tra cinque ore le dissi, e la raggiunsi con un volo privato”. Successivamente il tentativo di suicidio quando giocava nei Detroit Pistons con i compagni che lo dissuadono dalla pistolettata alla tempia. Infine la rottura delper ben tre. ...

FQMagazineit : Dennis Rodman al quotidiano spagnolo Marca: “Mi sono rotto il pene tre volte. Non riuscivo a controllare” - Gresy73 : RT @zazoomblog: Dennis Rodman si racconta: “Mi sono fratturato tre volte il pene” - #Dennis #Rodman #racconta: #fratturato - zazoomblog : Dennis Rodman si racconta: “Mi sono fratturato tre volte il pene” - #Dennis #Rodman #racconta: #fratturato - zazoomnews : Dennis Rodman si racconta: “Mi sono fratturato tre volte il pene” - #Dennis #Rodman #racconta: #fratturato - Eurosport_IT : Dennis #Rodman su #Madonna, i Pistons e... i tre incidenti dove non batte il sole ???? #NBA -

Ultime Notizie dalla rete : Dennis Rodman

Golssip

Dennis Rodman non finirà mai di stupirci. L’ex cestista dei Chicago Bulls si è confessato al quotidiano spagnolo Marca e, come sempre, più dei suoi canestri, o di qualche marcatura particolarmente ...L’ex cestista Dennis Rodman è stato un fiume in piena nella sua ultima intervista a Marca. Come sempre eccessivo e sopra le righe, l’ex simbolo della NBA anni Novanta si è lasciato andare ad una serie ...