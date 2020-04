Delegazione tunisina per aiutare i medici milanesi (Di venerdì 17 aprile 2020) Una Delegazione di sette tra medici e infermieri militari tunisini è atterrata a Malpensa e resterà per due settimane in Lombardia per aiutare il personale medico italiano nella lotta alla diffusione del Coronavirus. L’invio della Delegazione tunisina, come informa il consolato generale di Milano di cui il Console di Tunisia Nasr Ben Soltana, è stato deciso dal presidente della Repubblica tunisina Kais Said per sostenere gli sforzi per affrontare l’epidemia di Coronavirus ed era già stato annunciato durante la sua recente telefonata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Team sanitario, partito sabato 11 aprile alla volta dell’Italia dalla base aerea militare di l’Aouina comprende medici e infermieri volontari specializzati in anestesia e rianimazione, nonché in biosicurezza è stato trasferito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 aprile 2020) Unadi sette trae infermieri militari tunisini è atterrata a Malpensa e resterà per due settimane in Lombardia peril personale medico italiano nella lotta alla diffusione del Coronavirus. L’invio della, come informa il consolato generale di Milano di cui il Console di Tunisia Nasr Ben Soltana, è stato deciso dal presidente della RepubblicaKais Said per sostenere gli sforzi per affrontare l’epidemia di Coronavirus ed era già stato annunciato durante la sua recente telefonata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Team sanitario, partito sabato 11 aprile alla volta dell’Italia dalla base aerea militare di l’Aouina comprendee infermieri volontari specializzati in anestesia e rianimazione, nonché in biosicurezza è stato trasferito ...

di Francesco Bellofatto Si chiama ‘MoniQua’ ed è una soluzione digitale rivolta a cittadini-pazienti, medici di base, autorità sanitarie e istituzionali, che integra elementi di ...

Coronavirus, medici e infermieri tunisini a Brescia: "Un gradito contributo"

Come si legge in una nota dell'ambasciata di Tunisia in Italia, la delegazione è arrivata a Malpensa sabato e resterà per alcune settimane, in risposta all'appello delle autorità lombarde. Il team è ...

Come si legge in una nota dell'ambasciata di Tunisia in Italia, la delegazione è arrivata a Malpensa sabato e resterà per alcune settimane, in risposta all'appello delle autorità lombarde. Il team è ...