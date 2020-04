Da Max Pezzali a Gerry Scotti e Maria De Filippi | l’asta dei vip di Pavia contro il

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’asta delle star pavesiil Covid-19 Lo spettacolo langue e cerca di arrabattarsi, fra polemiche e primi slanci di solidarietà. Che arrivano proprio dalla provatissima Lombardia. Dopo Tiziano Ferro e Vasco Rossi (che hanno chiesto maggiore chiarezza al Governo in materia di concerti bloccati o annullati; esternazioni che hanno ricevuto anche non poche critiche per la loro presunta insensibilità), altre star ieri sera si sono mosse: come Laura Pausini e Giorgio Panariello. Entrambi gli artisti, che lavorano con l’agenzia Friends & Partners, hanno letto sui loro social una sorta di comunicato nel quale si spostano i riflettori sui problemi gravi dei tanti lavoratori dietro le quinte dei live, penalizzati dall’emergenza Coronavirus. Invitando le autorità a provvedere a farsi carico di sussidi salariali e contributivi per tutto il ...