Da Conte una miseria alle imprese. In Germania, Olanda e Usa fondi per tutti. Le testimonianze (video) (Di venerdì 17 aprile 2020) «In Italia, o niente o la miseria. Guardate gli altri paesi, come hanno finanziato le imprese e imprenditori durante l’emergenza Covid-19. La parte iniziale corposa ė a fondo perduto. A fine emergenza in Italia Conteremo le imprese sopravvissute, altro che ripresa. E quelle rimaste dovranno indebitarsi.#vergogna #dimissioni #Conteacasa». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il leghista sardo Luca Defraia. L’esponente della Lega rilancia il servizio andato in onda su Dritto e Rovescio dove si mettono a confronto gli aiuti dati a imprese e famiglie in vari paesi. Nel servizio si parte con Giuseppe Conte che annuncia: «400 miliardi di liquidità immediata alle nostre imprese. Non ricordo un intervento così poderoso». In realtà, in piano anticrisi messo in campo dall’Italia prevede prestiti per le imprese: ... Leggi su secoloditalia Piedi puntati - "pronti a sostenere Conte. Ma a una condizioni" : la svolta di Giorgia Meloni

Ultime Notizie dalla rete : Conte una Lo stile differente di Macron, Sanchez e Conte per dire ai cittadini di restare a casa Linkiesta.it SONDAGGI POLITICI/ Coronavirus: per 81% corretto prolungare quarantena

Sondaggi politici, la fiducia nei leader premia Conte al 45%, Salvini e Meloni al 36% stabili ... ben l’81% condivide la misura dell’esecutivo, mentre il 16% la ritiene una scelta sbagliata. Il ...

Meloni: "Se Conte punta piedi su Eurobond noi lo sosterremo"

Tutti capiscono che un’Europa senza Gran Bretagna e senza Italia non esiste più, ma è solo una grande Germania che schiaccia anche ... nella posizione di portare avanti questi risultati. Se Conte ...

