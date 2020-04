Da Borghi a DiCaprio | 20 memorabili broker del cinema e della tv

(Di venerdì 17 aprile 2020) Alessandro Borghi e Patrick Dempsey si preparano a far tremare una delle più importanti banche di investimento del mondo nella miniserie thriller Diavoli (Devils). Co-produzione internazionale Sky e Lux Vide, è ambientata nel mondo della Finanza dall’omonimo bestseller di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli).

Da quel diavolo di Alessandro Borghi e del suo mentore Patrick Dempsey nella miniserie targata Sky al lupo di Wall Street Leo DiCaprio, da Christian Bale broker visionario ne «La Grande Scommessa» ...Pensiamo a Wall Street di Oliver Stone e a The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Leonardo Di Caprio, in quel film, impersonava il "lupo" di Wall Street. Qui, il Massimo Ruggero di Alessandro ...