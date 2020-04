Cura Italia | Lonardo | “Esami avvocato | ammettere tutti alla prova orale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“I giovani desiderosi di avviarsi lungo il difficile sentiero della professione forense non possono pagare anche il dramma del Coronavirus che farebbe sfumare anni di studio e sacrifici”. Così in una nota stampa la senatrice di ForzaSandra. Che prosegue: “Le circa 130mila richieste pervenuteCassa forense del reddito di ultima istanza ci segnalano la grave crisi economica che investe l’avvocaturana, ma questo non può essere un pretesto per impedire a tanti giovani laureati in giurisprudenza di confrontarsi con il mercato e distinguersi per capacità. Per questo, ho già interrogato il Ministro della Giustizia, per verificare la possibilità di semplificare l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione legale, anche per le oggettive difficoltà ...