Cristiano Malgioglio | messaggio doloroso | “Ricordo la sua generosità”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 17 aprile 2020)triste per la scomparsa del cantautore Christophe: “Ricordo la sua generosità” Giornata di lutto questo per il mondo dello spettacolo e della musica internazionale. Cos’è successo? Purtroppo è morto il cantautore Christophe. L’uomo è venuto a mancare all’età di 74 anni a Brest. Anche in Italia ha avuto un grande successo, soprattutto negli anni ’70. E poco fa il popolare cantautoreha voluto scrivere un post su twitter per ricordare il suo collega che ha avuto modo di conoscere molto bene in passato: “Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine Italiana Christophe. Avevo avuto la fortuna di lavorare con lui per scrivere i testi in italiano delle sue stupende canzoni come la magica ‘Le dirò parole blu’. Ricordo la sua generosità e ...