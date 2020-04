Crisi aeroporti: emergenza e Fase 2. Cavalleri (Assaeroporti): “Cambio epocale” (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ un momento di Crisi per il settore del trasporto aereo, sia per le compagnie che per il settore aeroportuale. Sono necessari interventi immediati e congrui sia per la gestione dell’emergenza, in primis per la tutela dei lavoratori e delle imprese maggiormente colpite dalla Crisi, e per la ripresa della piena operatività degli aeroporti oltre che per il pronto rilancio del mercato del trasporto aereo. Lo ha spiegato in una intervista a Teleborsa il Vice Presidente Vicario di Assaeroporti, Fulvio Cavalleri, che parla di un “cambio epocale” come quello avvenuto l’11 Settembre 2001. Ma questa volta il focus si sposta sulla prevenzione e tutela della salute di quanti transitano ogni giorno negli aeroporti. Il trasporto aereo è destinato a risentire, più e al pari degli altri comparti che fanno viaggiare le persone, ... Leggi su quifinanza Coronavirus - grave crisi per gli aeroporti di Milano : Malpensa chiude il Terminal 1 (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ un momento diper il settore del trasporto aereo, sia per le compagnie che per il settore aeroportuale. Sono necessari interventi immediati e congrui sia per la gestione dell’, in primis per la tutela dei lavoratori e delle imprese maggiormente colpite dalla, e per la ripresa della piena operatività deglioltre che per il pronto rilancio del mercato del trasporto aereo. Lo ha spiegato in una intervista a Teleborsa il Vice Presidente Vicario di Ass, Fulvio, che parla di un “cambio epocale” come quello avvenuto l’11 Settembre 2001. Ma questa volta il focus si sposta sulla prevenzione e tutela della salute di quanti transitano ogni giorno negli. Il trasporto aereo è destinato a risentire, più e al pari degli altri comparti che fanno viaggiare le persone, ...

Freedomtripita1 : Proseguono le operazioni di rimpatrio di connazionali dall’estero. Predisposti voli speciali Alitalia in coordinam… - Investireoggi : Come sarà la fase 2 per aeroporti e aerei già in crisi: meno posti e più code - LBeddini : @elib62 @ElvisMario200 @DSantanche @GiulioTrem Le 'porcate' firmate da monti erano necessarie per uscire da una cri… - Fantasi0789 : @sardegna_di @antopinna22 Eccerto! Ieri come l’11 marzo (chiusura porti e aeroporti), come il 16 marzo stato di eme… - LorenzoTonion : @LaurinoNicola @Giandom84354994 @maria1_e_basta 18k morti al nord e meno di 2k dal centro al sud il PdC in piena cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi aeroporti Crisi aeroporti: emergenza e Fase 2. Cavalleri (Assaeroporti): Cambio epocale Il Messaggero Crisi aeroporti: emergenza e Fase 2. Cavalleri (Assaeroporti): "Cambio epocale"

Sono necessari interventi immediati e congrui sia per la gestione dell'emergenza, in primis per la tutela dei lavoratori e delle imprese maggiormente colpite dalla crisi, e per la ripresa della piena ...

Volotea, nuova rotta Olbia-Bologna

Questa rappresenta per noi la prima iniezione di ottimismo e fiducia di cui avevamo bisogno per reagire alla crisi". Per l'estate 2020 il bouquet di destinazioni raggiungibili ... Come per le altre ...

Sono necessari interventi immediati e congrui sia per la gestione dell'emergenza, in primis per la tutela dei lavoratori e delle imprese maggiormente colpite dalla crisi, e per la ripresa della piena ...Questa rappresenta per noi la prima iniezione di ottimismo e fiducia di cui avevamo bisogno per reagire alla crisi". Per l'estate 2020 il bouquet di destinazioni raggiungibili ... Come per le altre ...