Covid-19, la ripresa dopo l'emergenza passera' anche dai sistemi idrici (Di venerdì 17 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Quando si uscira' da questa situazione di emergenza e bisognera' pensare alla ripresa e bisognera' puntare su in sistema idrico resiliente, sara' un discorso su cui necessariamente puntare perche' anche in condizioni normali succede che ci sono condizioni di approvvigionamento critico legate a delle infrastrutture obsolete. Questo e' un gap che dobbiamo superare”. Lo ha detto Renato Drusiani di Utilitalia nel corso della presentazione della traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2019, promosso dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali con il supporto del World Water Assessment Programme Unesco. “Si e' cominciato con le leggi sugli invasi e impianti idrici varate due anni fa ma e' solo un inizio – ha aggiunto – ... Leggi su liberoquotidiano Covid - Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio : “Ripresa? Ha poco senso - non si può passare dall’ospedale - al cimitero allo stadio”

Europa - 180 leader invocano ripresa “green” post Covid-19

Covid19 Italia - bollettino : 159.516 casi (+3.153) - 35.435 guariti (+1.224) - 20.465 morti (+566). Rezza (Iss) : «No alla ripresa del calcio» (Di venerdì 17 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Quando si uscira' da questa situazione die bisognera' pensare allae bisognera' puntare su in sistema idrico resiliente, sara' un discorso su cui necessariamente puntare perche'in condizioni normali succede che ci sono condizioni di approvvigionamento critico legate a delle infrastrutture obsolete. Questo e' un gap che dobbiamo superare”. Lo ha detto Renato Drusiani di Utilitalia nel corso della presentazione della traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2019, promosso dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali con il supporto del World Water Assessment Programme Unesco. “Si e' cominciato con le leggi sugli invasi e impiantivarate due anni fa ma e' solo un inizio – ha aggiunto – ...

ComuneMI : Sarà @BeppeSala a presiedere la Task Force dei Sindaci del mondo per la ripresa post COVID-19 della rete @c40cities… - Noovyis : (Covid-19, la ripresa dopo l'emergenza passera' anche dai sistemi idrici) Playhitmusic - - VAgnoletto : #Covid_19 Si parla di ripresa del lavoro, peccato che oggi fare un tampone sia spesso ancora impresa impossibile e… - MauraBracaloni : RT @PeppeBille: @maurorizzi_mr Hanno abdicato su tutto: Commissione medica per il Covid; Commissione economica per la ripresa; Commissione… - LazioNews_24 : Arriva la proposta dall’#OMS per la @SerieA ?? #SerieA #Covid_19 #ripresa -