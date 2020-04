Covid-19 | il Governo frena su riaperture e spostamenti ma la Campania spera

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl 4 maggio è la data tanto attesa dagli italiani. Chi pensa, però, di tornare subito alla vita normale, o almeno a una parvenza della stessa, correre il grosso rischio di illudersi. Ecco perché da palazzo Ghigi arrivano smentite circa le ipotesi circolate in merito alla riapertura del Paese. “Ipotesi senza fondamento“, è la voce che ha iniziato a filtrare con insistenza questa sera. Decisioni non ne sono state ancora prese, quelle verranno fuori dal confronto che ilavrà con il comitato tecnico scientifico e con la task force degli esperti. “Maggio è ancora un mese a rischio, specialmente in alcune regioni sarà ancora un mese interlocutorio“, ha dichiarato a tal proposito Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Oms. Intervenuto questa sera a Radio Punto Nuovo, ...